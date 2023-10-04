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В сентябре автомобильный рынок Украины вырост на 70%: каких машин купили больше всего

Фото: продажи новых автомобилей в Украине в сентябре выросли на 72% (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

В сентябре украинцы приобрели 5,7 тысячи новых автомобилей. Самой популярной машиной стал кроссовер Renault Duster.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтопром.

По итогам сентября продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 72% по сравнению с прошлым годом. С начала года дилерам удалось реализовать 46,9 тысячи новых автомобилей.

Лидерство на рынке в сентябре удержала Toyota, которой удалось продать 960 автомобилей. Второе место на рынке в сентябре снова у Volkswagen с результатом в 653 машины. Стоит отметить, что немецкому бренду существенно помогают продажи электромобилей бренда с китайского рынка через "серых" дилеров.

На третьем месте – BMW, которых продали 492 машины. Компании удалось прибавить +13% по сравнению с августом и этого вполне хватило, чтобы улучшить свое присутствие на украинском авторынке. Еще больший (+17%) прирост демонстрировали дилеры Skoda, что позволило автопроизводителю занять четвертое место. На пятом месте – компания Renault. В сентябре дилеры французов потеряли 11%.

Украинский автомобильный рынок восстанавливается

С каждым месяцем после начала полномасштабного вторжения украинский рынок новых автомобилей постепенно восстанавливается.

Также в Украине все большим спросом пользуются электромобили. Рост популярности электромобилей в Украине связан с их главными преимуществами – низкой стоимостью эксплуатации и почти полным отсутствием необходимости сервисного обслуживания в сравнении с машинами с ДВС.

 

 

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