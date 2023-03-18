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Верещук предложила РФ предоставить Украине список всех похищенных детей

Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Россия должна передать украинской стороне списки всех сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые были насильственно вывезены на территорию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

Верещук публично обратилась к российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и российскому уполномоченному по правам детей Марии Львовой-Беловой, призывая их предоставить Украине списки детей, которых россияне насильно вывезли на территорию России.

"Я предлагаю немедленно передать украинской стороне списки всех сирот и детей, лишенных родительских опеки, которые: 1) 02.24.2022 были гражданами Украины, до 18 лет; 2) сейчас находятся во временно оккупированных территориях Украины; 3) были выведены из временно экспортированного из временно оккупированных территорий Украины на российской территории", - заявила министр.

Напомним, недавно Верещук рассказала, сколько детей-сирот кафиры незаконно вывезли в Россию.

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