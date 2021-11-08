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Верещук приєднається до української делегації в ТКГ, - ОП

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 18:58
Верещук приєднається до української делегації в ТКГ, - ОП Фото: віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук приєднається до української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ). На переговорах слід зосередитися на гуманітарних і соціальних питаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря глави держави Сергія Никифорова.

"Також зміни в українській делегації в ТКГ. Після переходу (Олексія - ред.) Рєзнікова в Міноборони до делегації приєднається Ірина Верещук", - сказав він в ході брифінгу.

За його словами, українська делегація в ТКГ повинна ще більше зосередитися на вирішенні гуманітарних і соціальних питань.

Нагадаємо, раніше Верещук заявила, що приєднається до української делегації в ТКГ 10 листопада.

Зазначимо, 3 листопада Резніков залишив посаду першого заступника голови української делегації в ТКГ у зв'язку з призначенням на посаду Міністра оборони України.

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