Верещук приєднається до української делегації в ТКГ, - ОП

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук приєднається до української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ). На переговорах слід зосередитися на гуманітарних і соціальних питаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря глави держави Сергія Никифорова .

"Також зміни в українській делегації в ТКГ. Після переходу (Олексія - ред.) Рєзнікова в Міноборони до делегації приєднається Ірина Верещук", - сказав він в ході брифінгу.

За його словами, українська делегація в ТКГ повинна ще більше зосередитися на вирішенні гуманітарних і соціальних питань.