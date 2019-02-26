ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Верес" розірвав контракт з гравцем на третій день після підписання

Новини » Спорт    26.02.2019 - 13:03
"Верес" розірвав контракт з гравцем на третій день після підписання
Фото: ілюстроване зображення (nkveres.club)

Це пов'язано з тим, що українець брав участь в змаганнях в Криму

"Верес" припинив співпрацю з півзахисником Сергієм Чеботарьовим, якого підписав 23 лютого. Про це повідомляється на сайті рівненського клубу.

Це пов'язано з тим, що 27-річний українець брав участь в змаганнях на території тимчасово анексованого Криму. Хавбек в 2016 році році грав в так званому чемпіонаті Криму за клуб "Кафа" з Феодосії.

Клуб зазначає, що йому не було про це відомо. Чеботарьов в своїх документах попередніми клубами вказав "Буковину" і грузинський "Зугдіді".

Також рівненський клуб звернувся до керівництва УПЛ і ПФЛ з проханням прийняти рішення щодо футболістів, які грали в чемпіонатах на тимчасово окупованих територіях Криму, Луганської та Донецької областей, а також опублікувати інформацію про таких футболістах і рішеннях щодо них.

Нагадаємо, Комітет арбітрів Федерації футболу України (ФФУ) припинив співпрацю з арбітром Анатолієм Жабченко, який вирішив працювати на матчах "чемпіонату Криму".

Також ФФУ довічно дискваліфікувала 18 футболістів, що грали в складі так званої "збірної ДНР".

"Динамо" віддало свого хавбека в оренду "Олімпіку" "Львів" дограватиме сезон УПЛ на резервному стадіоні
Новини України ВересконтрактУПЛ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся