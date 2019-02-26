"Верес" розірвав контракт з гравцем на третій день після підписання

Фото: ілюстроване зображення (nkveres.club)

Це пов'язано з тим, що українець брав участь в змаганнях в Криму

"Верес" припинив співпрацю з півзахисником Сергієм Чеботарьовим, якого підписав 23 лютого. Про це повідомляється на сайті рівненського клубу.

Це пов'язано з тим, що 27-річний українець брав участь в змаганнях на території тимчасово анексованого Криму. Хавбек в 2016 році році грав в так званому чемпіонаті Криму за клуб "Кафа" з Феодосії.

Клуб зазначає, що йому не було про це відомо. Чеботарьов в своїх документах попередніми клубами вказав "Буковину" і грузинський "Зугдіді".

Також рівненський клуб звернувся до керівництва УПЛ і ПФЛ з проханням прийняти рішення щодо футболістів, які грали в чемпіонатах на тимчасово окупованих територіях Криму, Луганської та Донецької областей, а також опублікувати інформацію про таких футболістах і рішеннях щодо них.

Рівненський "Верес" підписав контракти із ще трьома новачками.



До табору команди на правах вільних агентів офіційно приєдналися півзахисники Валерій Кучеров і Антон Євдокимов, а також нападник Сергій Чеботарьов.

https://t.co/pg3onWUCQG pic.twitter.com/thtV5jP6BZ — НАРОДНИЙ КЛУБ ВЕРЕС (@veres_club) February 23, 2019

Нагадаємо, Комітет арбітрів Федерації футболу України (ФФУ) припинив співпрацю з арбітром Анатолієм Жабченко, який вирішив працювати на матчах "чемпіонату Криму".

Також ФФУ довічно дискваліфікувала 18 футболістів, що грали в складі так званої "збірної ДНР".