"Верес" мінімально переграв "Кривбас" і вибився в лідери УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Кривбас" – "Верес" – 0:1

Гол: Дахновський, 28

На правах номінального господаря "Кривбас" першим змарнував нагоду забити. На 9-й хвилині кіпер "Вереса" Когут помилився на виході під час подачі кутового, але Вернидуб не зміг точно пробити головою у дальній кут. Рівняни відповіли хвилин за 10, коли Гайдучик завдав удару повз стійку після прострілу з лівого флангу.

А на 28-й гості повели в рахунку. Справжній шедевр виконав Дахновський. Він отримав передачу від того ж Гайдучика й фактично без замаху пробив метрів із 25-ти – м'яч зачепив перекладину та влетів у верхній кут!

Гол трохи заспокоїв гру. Звісно, "Кривбас" демонстрував бажання відігратися, та до перерви організувати по-справжньому небезпечні моменти не зумів. Здебільшого криворіжці покладалися на простріли та закидання вперед, але без успіху.

На старті другої половини до проблем "Кривбаса" з конструюванням атак додалася і погода – над столицею задощило, тож на полі побільшало жорстких стиків і боротьби загалом.

Сякий-такий момент підопічні Юрія Вернидуба створили на 65-й хвилині. Хтось із гравців "Кривбаса" виконав діагональ із правого флангу в район воротарського майданчика, звідки Волошин намагався поцілити в кут. Однак, м'яч пройшов над воротами.

"Верес" відповів на 79-й. Це Геннадій Пасіч зумів пробити метрів із 11-ти, прийнявши фланговий простріл партнера, але оборонець "Кривбаса" вчасно кинувся під удар – м'яч вилетів на кутовий.

Зрештою, ніхто з команд більше забити не зміг. "Кривбас" зазнав третьої поразки на старті сезону. Натомість "Верес" здобув третю перемогу та зрівнявся за очками з лідером чемпіонату – "Зорею" (по 9 пунктів).