RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вербовка заключенных в группу "Вагнер" значительно замедлилась, - британская разведка

Фото: повара Путина лишили неограниченного потока зеков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Масштабы программы вербовки заключенных российской военизированной группой "Вагнер", вероятно, значительно сократились по сравнению с пиковым периодом между летом и осенью 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, по данным Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН), опубликованным 31 января, численность заключенных в стране составляет 433 тысяч человек, что предполагает сокращение на 6 тысяч заключенных с ноября 2022 года. Напротив, данные ФСИН указывают на уменьшение на 23 тысяч с сентября по ноябрь. Вербовка "Вагнера", вероятно, была основным фактором, способствовавшей этой тенденции.

Кроме того, неподтвержденные данные от украинских военных за последние десять дней свидетельствуют о том, что российская сторона стала меньше полагаться на атаки боевиков "Вагнера" в стиле живой волны в ключевых секторах, сообщает британская разведка.

"Значительная напряженность между "Вагнером" и Министерством обороны России проявляется публично. Конкуренция между фракциями в российской элите, вероятно, частично ответственна за сокращение предложения осужденных", - отмечают в Минобороны Британии.

В январе британская разведка сообщала, что численность так называемой ЧВК "Вагнера" на российско-украинском фронте достигает 50 тысяч человек. Частично ЧВК финансируется за счет коррупции при госзаказах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВагнеровцы