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Вербував бойовиків до Сирії та Іраку: у Харкові затримали міжнародного терориста

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Харків, П'ятниця 12 листопада 2021 22:57
Вербував бойовиків до Сирії та Іраку: у Харкові затримали міжнародного терориста Фото: у Харкові затримали міжнародного терориста (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Харкові правоохоронці затримали громадянина Таджикистану, який перебуває в міжнародному розшуку за тероризм. Він шукав бойовиків для відправки та участі в бойових діях в Сирії та Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент карного розшуку Нацполиции.

Зазначається, що 29-річного громадянина Таджикистану затримали 11 листопада за силової підтримки спецназу. Він перебуває в міжнародному розшуку за організацію злочинного угруповання.

За попередньою інформацією, у 2013 році чоловік приєднався до двох терористичних організацій. Через кілька років він зібрав ще кількох однодумців для відправки та участі в збройному конфлікті в Сирії та Іраку. Однак його подільників затримали.

Затриманий доставлений в одне з районних управлінь поліції Харкова. Вирішується питання про його екстрадицію до Таджикистану, де йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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