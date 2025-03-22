Вербное воскресенье: что означает праздник и когда его отмечают в Украине

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Что такое Вербное воскресенье

Во многих странах этот день называют Пальмовым воскресеньем, поскольку в библейские времена путь Христа устилали пальмовыми ветвями. Однако в славянских странах, где пальмы не растут, вместо них используют ветви вербы - символ весеннего обновления и жизни. В Украине Вербное воскресенье также называют Цветным или Цветным.

Евангелия описывают, как Иисус торжественно въезжал в Иерусалим на ослице, а народ встречал Его возгласами "Осанна Сыну Давида!", бросая на дорогу пальмовые ветви. Пальма в библейской традиции олицетворяет победу и жизнь, а ослица - смирение и ненасильственную власть.

Церковные традиции Вербного воскресенья

Верующие приносят в храмы ветви вербы, которые освящают священники. Их хранят дома в течение года, используя как оберег для семьи, дома и скота. В древности эти веточки клали за иконы, в поле или в хлева, а также сжигали перед Пепельной средой.

Празднование Вербного воскресенья в христианской традиции началось еще в IV веке. В Иерусалиме патриарх садился на ослицу и символически въезжал на Масличную гору. В Западной Европе подобные процессии появились в V-VI веках, а обряд освящения веток стал частью богослужения в XI веке.

Народные обычаи в Украине

В украинской культуре с этим днем связано немало обрядов. В частности, дети после освящения вербы съедают ее "котики", считая, что это защитит их от болезней. Также существует традиция легонько ударять друг друга освященными веточками, приговаривая: "Не я бью - верба бьет, через неделю Пасха!", что символизирует здоровье и силу. Хозяева часто высаживают вербу на огородах, веря, что она принесет хороший урожай.

А в некоторых селах Закарпатья освященные ветви используют как оберег от непогоды: во время бури их ломали и бросали в огонь, надеясь таким образом отвлечь молнию.

Дата празднования в 2025 году

Вербное воскресенье не имеет фиксированной даты, поскольку зависит от Пасхи, которую празднуют в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. В 2025 году Пасха приходится на 20 апреля, а значит, Вербное воскресенье будет отмечаться 13 апреля.