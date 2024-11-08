Вербицкий раскрыл новые подробности дел по "отмыванию" средств на миллиарды гривен

Также он сообщил, что направлен в суд обвинительный акт в отношении генерального директора, его заместителя и главного бухгалтера крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине (ООО "ТЕДИС Украина" по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 303,2 млн грн, а также легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму 1,31 млрд. грн.

Кроме того, по результатам расследования сообщено о подозрении российскому бизнесмену, которым создано и осуществлялось руководство деятельностью устойчивого преступного объединения и нанесен ущерб более чем на 14 млн грн.

По материалам производства Высшим антикоррупционным судом взысканы в доход государства активы упомянутого бизнесмена стоимостью более 2 млрд грн, в том числе горно-обогатительный комбинат.