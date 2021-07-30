Veomini – відмінний старт для знайомства з фінансовими сервісами

Veomini – це кредитний додаток, розроблений у фінтех-компанії Moneyveo за допомогою інноваційних цифрових технологій. Він не лише надає сучасним користувачам простий і легкий функціонал, але й сприяє фінансовій інклюзії населення і підвищенню рівня його фінансової грамотності. Яким чином це відбувається та які вигоди отримують клієнти, встановивши у своєму смартфоні Veomini, – розглянемо детальніше в статті.

У чому користь продукту для клієнта?

Додаток Веоміні було створено компанією в межах існуючої продуктової лінійки з метою залучення молодої, прогресивної аудиторії та задоволення її актуальних потреб. Тобто, надати їй максимальні швидкість і зручність користування сервісом. На відміну від класичних кредитних продуктів у Moneyveo, Veomini позиціонують як продукт із найбільш простими і необхідними опціями:

невеликі суми до 4500 грн;

швидкість оформлення – 3 хвилини для нових клієнтів і 1 хвилина – для постійних;

найкоротша анкета, що заповнюється автоматично: користувачеві не потрібно під час кожної подачі заявки вводити дані вручну;

можливість продовжити строк користування кредитом у разі труднощів із оплатою;

авторизація через Face/TouchID та ін.

«Ми створили максимально зручний мобільний додаток, в якому процес оформлення кредиту складається всього з декількох дій. Клієнт може взяти такий кредит за лічені хвилини і так само швидко його оплатити. Також додаток доповнений привабливими фічами, як-от: є можливість пролонгації кредиту у разі затримок із виплатами, підключення автопогашення, щоб клієнт не забув внести оплату вчасно. А під час заповнення анкети спрацьовують автопідстановки, які суттєво скорочують час на подачу заявки», – розповідає про фішки додатка директор з розвитку продуктів Moneyveo Влас Головін.

Veomini – як спосіб поліпшення фінансових навичок

З іншого боку, продукт допомагає людям опановувати прості кредитні сервіси, що сприяє їх залученню до фінансової системи країни, а значить – відкриває доступ до всіх вигод фінансових послуг. Це, в свою чергу, позитивно впливає на економічне зростання.

«Наш продукт має спрощені функції, на яких можна навчати людей фінансовій грамотності, знайомити їх із нюансами і правилами роботи небанківських сервісів. Веоміні – це, можна сказати, демо-версія фінансового сервісу, яка готує користувачів до взаємодії з більш складними продуктами, з більшими кредитними сумами. У цьому і полягає освітня місія Veomini», – коментує Влас Головін.

Клієнтам Veomini доступні міні-суми, повернення яких їм під силу. Водночас важливо навчати користувачів розпоряджатися своїми коштами у межах їхніх можливостей, адекватно оцінювати своє фінансове становище, вважає Влас.

Оскільки сервіс досить простий у використанні, він також зручний і для старшого покоління. Адже чим простіше функціонал, чим менше у ньому додаткових опцій, тим легше з ним працювати, переконані в компанії. Тож, додаток не обмежує максимальний вік своїх клієнтів. А його зручність, доступність і зрозумілість полегшує повсякденне життя і молодих, і старших користувачів, у такий спосіб сприяючи зростанню фінансової інклюзії в країні.

«Veomini – це відмінний старт для новачків у фінансових питаннях, незалежно від віку. Це можливість отримати перший позитивний досвід у кредитуванні, підвищити як рівень своєї фінансової грамотності, так і кредитний рейтинг перед тим, як взяти більшу позику», – резюмував директор з розвитку продуктів Moneyveo.

У планах product-команди і далі сприяти фінансовій включеності людей через навчання їх користуванню кредитними продуктами. У перспективі – створення спеціального інформ-каналу, через який можна буде навчати клієнтів грамотному управлінню власними грошима, раціональній економії, заощадженню коштів та ін. Це допоможе зробити сервіс для них ще більш ефективним і корисним.