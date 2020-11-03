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У віденського терориста було албанське коріння

Автор: РБК-Україна

У одного з виконавців теракту у Відні (Австрія) було албанське коріння. Мова йде про нападника, якого ліквідували поліцейські.

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Про це у Twitter повідомив редактор австрійської щотижневої газети Falter Флоріан Кленк.

За словами Кленка, нападнику було 20 років, він народився і виріс у Відні. Він також був у полі зору австрійських спецслужб, оскільки був одним з ісламістів, які хотіли виїхати до Сирії.

Нападника звали Куртін С., у нього було албанське коріння, а батьки родом з Північної Македонії. За словами Кленка, поліція вважала, що терорист був не здатний самостійно спланувати напад.

Нагадаємо, раніше посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що у зоні теракту у Відні перебували українські студенти, але з ними все добре і вони не постраждали в результаті інциденту.

На стрілянину в центрі Відня відреагувала канцлер Німеччини Ангела Меркель, назвавши ісламський тероризм загальною проблемою.

Напередодні ввечері нападники влаштували стрілянину у Відні відразу в декількох локаціях. На даний момент відомо, що загинули чотири особи, ще 17 отримали поранення.

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