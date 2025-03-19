Вэнса уже рассматривают кандидатом на пост президента США в 2028 году, - Axios

"Я думаю, что на данный момент неизбежно, что Вэнс станет кандидатом (от Республиканской партии - ред.) а 2028 году. Он - будущее движение "Америка прежде всего", и он уже себя зарекомендовал", - сказал в комментарии изданию сенатор Джим Бэнск, который является близким союзником Трампа.

Axios пишет, что многие из самых давних помощников и самых ярых сторонников Трампа видят теперь в вице-президенте средство закрепления мировоззрения действующего президента США, по крайней мере на следующее десятилетие. По их мнению, Трамп разрушил старую Республиканскую партию, а Вэнс может завершить строительство новой.

В частности, Вэнс завоевал расположение сторонников Трампа с помощью воинственных публичных выступлений, умелом выстраивании отношений с командой президента США, а также демонстрацией непоколебимой преданности видению главы Белого дома.

Среди моментов упоминается скандал вице-президента с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Хоть ситуация вызвала критику по обе стороны Атлантики и даже со стороны некоторых республиканцев, однако развязка инцидента вызвала аплодисменты у верных Трампу людей. Кроме того, в восторг республиканцев привела речь "бойцовская" речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности.

Человек, близкий к Дональду Трампу-младшему, сообщил Axios, что сын Трампа "на седьмом небе от счастья от результатов Джей Ди и чувствует себя полностью оправданным за то, что прошлым летом потратил свой политической капитал, подталкивая отца выбрать Вэнса на пост вице-президента". Кроме того, Вэнс произвел впечатление на финансовых магнатов из окружения Трампа.

Помимо этого, он получил поддержку благодаря растущей медиа-сфере MAGA, включающей подкасты и влиятельных лиц.

Так, Мэт Бойл, который является главой вашингтонского бюро дружественного Трампу издания Breitbart News, заявил, что когда речь заходит о выборах 2028 года, то Вэнс является явным фаворитом и, "сейчас никто не может сравниться с ним по силе".

"Он также проявил большую изобретательность, наладив прочные отношения со многими представителями движения MAGA America First OG, а также с Конгрессом, приняв повестку дня президента Трампа и утвердив состав кабинета президента", - добавил Бойл.

Кроме того, старший редактор Human Events, который имеет многочисленные связи с представителями администрации Трампа, также путешествовал с главой Минфина США Скоттом Бессентом в Украину, регулярно называет Вэнса 48-м президентом Соединенных Штатов.