Венса прозвали следующим президентом США на съезде Республиканской партии, - Politico

Выбор между "здравым смыслом" и левыми

По информации издания, во время закрытого завтрака с делегатами и должностными лицами на съезде Республиканской партии в Далласе Вэнс подчеркнул, что выборы 2026 года ставят перед страной строгий выбор.

По его словам, американцам придется выбирать между республиканцами со здравым смыслом и "сумасшедшими людьми" из левого лагеря.

"Мы должны национализировать эти выборы, мы должны поговорить обо всех безумных вещах, которые делают демократы", - заявил вице-президент США.

Он также оговоренно добавил, что в случае возвращения контроля над Конгрессом демократы отменят все экономические достижения и налоговые льготы, а также "похоронят американский народ в расследованиях".

Меры по снижению цен на лекарства

Отдельное внимание в выступлении Вэнс сосредоточил на действиях администрации президента США Дональда Трампа по снижению цен на рецептурные лекарства. Он назвал эту политику инициативой, которая пользуется наибольшей популярностью среди избирателей.

Кроме того, политик отметил достижение партии для представителей рабочего класса, но обошел в речи идею Трампа о выплате дивидендов в 5000 долларов для граждан.

В то же время позже в эфире Fox News он защитил это предложение, отметив, что выплаты могут иметь ограничения в зависимости от доходов.

Намек на президентство

Участники закрытой встречи встретили вице-президента скандированием "48", намекая на его возможное будущее как 48 президента США.

Сам Венс избегал каких-либо комментариев по поводу своих планов на избирательную гонку 2028 года.

Съезд Республиканской партии продолжается в American Airlines Center в Далласе.

Накануне перед участниками выступил Дональд Трамп с почти двухчасовой речью, посвященной защите границ и другим ключевым вопросам повестки дня движения MAGA.