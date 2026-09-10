Венса прозвали следующим президентом США на съезде Республиканской партии, - Politico

Участники закрытого мероприятия на съезде Республиканской партии встретили вице-президента США Джей Ди Венса скандированием "48", намекая на его потенциальное будущее как 48-го президента страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По информации издания, во время закрытого завтрака с делегатами и должностными лицами на съезде Республиканской партии в Далласе Вэнс подчеркнул, что выборы 2026 года ставят перед страной строгий выбор.
По его словам, американцам придется выбирать между республиканцами со здравым смыслом и "сумасшедшими людьми" из левого лагеря.
"Мы должны национализировать эти выборы, мы должны поговорить обо всех безумных вещах, которые делают демократы", - заявил вице-президент США.
Он также оговоренно добавил, что в случае возвращения контроля над Конгрессом демократы отменят все экономические достижения и налоговые льготы, а также "похоронят американский народ в расследованиях".
Отдельное внимание в выступлении Вэнс сосредоточил на действиях администрации президента США Дональда Трампа по снижению цен на рецептурные лекарства. Он назвал эту политику инициативой, которая пользуется наибольшей популярностью среди избирателей.
Кроме того, политик отметил достижение партии для представителей рабочего класса, но обошел в речи идею Трампа о выплате дивидендов в 5000 долларов для граждан.
В то же время позже в эфире Fox News он защитил это предложение, отметив, что выплаты могут иметь ограничения в зависимости от доходов.
Участники закрытой встречи встретили вице-президента скандированием "48", намекая на его возможное будущее как 48 президента США.
Сам Венс избегал каких-либо комментариев по поводу своих планов на избирательную гонку 2028 года.
Съезд Республиканской партии продолжается в American Airlines Center в Далласе.
Накануне перед участниками выступил Дональд Трамп с почти двухчасовой речью, посвященной защите границ и другим ключевым вопросам повестки дня движения MAGA.
Напомним, что слухи о Джей Ди Венсе как о возможном преемнике Дональда Трампа на выборах 2028 года идут уже длительное время.
Ранее сам глава Белого дома впервые прокомментировал новые слухи о том, станет ли Вэнс его преемником. Тогда американский президент подчеркнул, что обсуждать возможных кандидатов на должность главы государства еще слишком рано.
В то же время сам Трамп продолжает готовить партию к промежуточным выборам в Конгресс США.
В частности, глава Белого дома пообещал выплатить по 5000 долларов каждому американцу в случае победы республиканцев.
Если партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом, на эти выплаты гражданам США придется потратить более триллиона долларов.