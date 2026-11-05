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Вэнс объединяет недовольных Трампом республиканцев в новый политический альянс, - Fox News

10:54 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Вэнс объединяет недовольных Трампом республиканцев в новый политический альянс, - Fox News Фото: Джей Ди Вэнс, вице-президент США (Getty Images)
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс пытается заручиться поддержкой республиканцев, разочаровавшихся в политике Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News Digital.

По словам источников, Вэнс хочет создать новое политическое объединение в преддверии президентских выборов 2028 года.

Пока известно, что вице-президент США выступает за формирование альянса "новых правых". В него должны войти республиканцы, поддерживающие первоначальные принципы движения MAGA "Америка прежде всего".

Среди их главных требований - отказ от вмешательства в зарубежные конфликты, снижение стоимости жизни и усиление контроля на границе.

В то же время часть этих избирателей недовольна тем, что Трамп, по их мнению, слишком тесно связан с Израилем во внешнеполитических вопросах.

Некоторые представители правого крыла напрямую связывают войну с Ираном с влиянием Израиля на Ближнем Востоке и личными отношениями американского президента с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

При этом источник отмечает, что Вэнс не пытается дистанцироваться от Трампа или разрывать с ним политические связи.

Его цель - привлечь на свою сторону республиканцев, которые остаются сторонниками действующего президента, но не поддерживают его внешнеполитический курс и чувствуют себя преданными из-за него.

"Вэнс - наш кандидат", - так представитель администрации передал главный посыл вице-президента этой части электората.

Ранее РБК-Украина сообщало, что республиканцы публично критикуют Трампа и призывают изменить политический курс.

Также мы писали, что глава Белого дома назвал ключевую причину поражения своей партии на выборах.

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