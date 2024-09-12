Вэнс предположил, каким может быть план Трампа по завершению войны в Украине

"Думаю, что это будет выглядеть так. Трамп садится и говорит россиянам, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова", - сказал Вэнс.

По его мнению, в этом случае Украина сохранит свой независимый суверенитет.

"Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты", - добавил кандидат в вице-президенты США.

Он также заявил, что "Россия хочет, чтобы эта война закончилась", а "Украина хочет, чтобы эта война покончила с Европой".

"Европа, кстати, недофинансировала поддержку Украины, тогда как американские налогоплательщики были очень щедры к украинцам", - отметил Венс.

По его словам, Европа якобы хочет завершить войну в Украине из-за роста цен на энергоносители.