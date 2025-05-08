Вэнс - в президенты, а Рубио? СМИ дали прогноз относительно следующих выборов в США

Как пишет издание, между Вэнсом и Рубио сложились дружеские и конструктивные отношения. А источники, близкие к Вэнсу, заявляют, что оба политика не рассматривают сценарий, при котором придется соревноваться друг с другом на праймериз.

Трамп ранее неоднократно высказывал предположение о потенциальном президентском будущем Джей Ди Вэнса после завершения собственной политической карьеры. В то же время он также одобрительно оценил Марко Рубио, назвав его "отличным" политиком.

По данным СМИ, хотя до следующих выборов еще остается три года, в Республиканской партии уже начали формировать новую политическую конфигурацию.