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Вэнс - в президенты, а Рубио? СМИ дали прогноз относительно следующих выборов в США

Фото: вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Администрация президента США Дональда Трампа уже сейчас рассматривает потенциальных кандидатов на президентские выборы 2028 года. Среди основных кандидатов - вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Semafor.

Как пишет издание, между Вэнсом и Рубио сложились дружеские и конструктивные отношения. А источники, близкие к Вэнсу, заявляют, что оба политика не рассматривают сценарий, при котором придется соревноваться друг с другом на праймериз.

Трамп ранее неоднократно высказывал предположение о потенциальном президентском будущем Джей Ди Вэнса после завершения собственной политической карьеры. В то же время он также одобрительно оценил Марко Рубио, назвав его "отличным" политиком.

По данным СМИ, хотя до следующих выборов еще остается три года, в Республиканской партии уже начали формировать новую политическую конфигурацию.

Ранее мы писали о том, что в команде Дональда Трампа несколько старших помощников Трампа советуют ему более скептически относиться к стремлению Москвы к миру с Украиной.

По данным WSJ, группа, в которую входят госсекретарь Марко Рубио и посланник по вопросам Украины Кит Келлог, рекомендовала Трампу проявлять большую осторожность в отношениях с Путиным.

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Выборы в СШАСоединенные Штаты АмерикиМарко РубиоДжей Ди ВэнсДональд Трамп