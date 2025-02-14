Вэнс готовит в Мюнхене "жесткое послание" Германии и Европе, - Мерц

Кандидат на пост нового канцлера Германии от альянса ХДС/ХСС ожидает от вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности жесткие заявления в адрес Европы и ФРГ в частности.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

По мнению немецкого политика, на полях Мюнхенской конференции, которая стартует 14 февраля, Вэнс может озвучить "брутально жесткие послания" Германии и Европе.

"Это будет конфронтационная речь", - сказал Мерц в программе ZDF "Klartext", ссылаясь на информацию из американских кругов.

Реакция на разговор Трампа с Путиным и пессимизм о "перспективах Украины"

Также кандидат в канцлеры ФРГ выразил пессимизм относительно переговорного процесса по Украине, который инициировал президент США Дональд Трамп.

Комментируя телефонный разговор американского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным без консультаций с правительствами стран Европы и с Киевом Мерц отметил, что сейчас "очень пессимистично настроен относительно перспектив Украины".

Мерц прогнозирует "переломный момент" в Мюнхене

Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз также критически высказался относительно того, что страны Запада и ФРГ в частности не предоставляли Украине еще больше помощи в отражении российской агрессии.

По убеждению Мерца, иначе "могла бы быть возможность закончить эту войну раньше".

"В эти выходные наступит переломный момент. Эта конференция по безопасности останется в нашей памяти надолго", - прогнозирует немецкий политик.