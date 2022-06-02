ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС, - віце-президент Європарламенту

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 02 червня 2022 23:28
Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС, - віце-президент Європарламенту Катаріна Барлі (Фото: delfi.lt)
Автор: Константин Широкун

Угорщину можуть позбавити права голосу в Європарламенті. В ЄС вважають, що країна дозволяє собі шантаж щодо інших держав. Про це заявила віце-президент Європарламенту Катаріна Барлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MDR Aktuell.

Вона також зазначила, що причиною для позбавлення голосу може стати порушення країною верховенства права. За її словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взяв країну під повний контроль і дозволяє собі зловживати принципом одностайності в ЄС заради шантажу інших країн.

Нагадаємо, що 31 Травня ЄС звільнив Угорщину від нафтового ембарго проти Росії. При цьому Угорщині не вдалося залишити за собою право на перепродаж російської нафти. Швидше за все, саме цей момент журналісти і називають "технічними питаннями, пов'язаними із забороною на нафту".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Евросоюз Європарламент
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні