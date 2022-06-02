Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС, - віце-президент Європарламенту

Угорщину можуть позбавити права голосу в Європарламенті. В ЄС вважають, що країна дозволяє собі шантаж щодо інших держав. Про це заявила віце-президент Європарламенту Катаріна Барлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MDR Aktuell .

Вона також зазначила, що причиною для позбавлення голосу може стати порушення країною верховенства права. За її словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взяв країну під повний контроль і дозволяє собі зловживати принципом одностайності в ЄС заради шантажу інших країн.

Нагадаємо, що 31 Травня ЄС звільнив Угорщину від нафтового ембарго проти Росії. При цьому Угорщині не вдалося залишити за собою право на перепродаж російської нафти. Швидше за все, саме цей момент журналісти і називають "технічними питаннями, пов'язаними із забороною на нафту".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.