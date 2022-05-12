ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Угорщина заблокує санкції проти патріарха Кирила

Новость на русском →
Будапешт, Четвер 12 травня 2022 22:59
Угорщина заблокує санкції проти патріарха Кирила Фото: російський патріарх Кирило (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Угорщина заблокує введення європейських санкцій проти предстоятеля "Російської православної церкви" патріарха Кирила. Обмеження мають увійти до шостого пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на infostart.hu.

Повідомляється, що сьогодні прем'єр Віктор Орбан зустрічався з сирійським православним патріархом Ігнаком Ефремом, який раніше просив його перешкодити плану Європейської комісії включити Кирила в санкційний список.

На зустрічі сирійський патріарх заявив, що санкції проти Кирила створять прецедент, який "збентежить мільйони віруючих християн". Орбан повторив, що Угорщина не підтримає санкції проти церковних ієрархів, оскільки це торкнеться питання релігійної свободи угорських громад.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що санкції проти Кирила можуть увійти до шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

З початку російського вторгнення в Україну він виправдовував війну тим, що нібито Росія захищає мирних людей. Порцію критики предстоятель РПЦ отримав і від Ватикану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Патриарх Кирилл Виктор Орбан Санкції проти Росії
NEWS
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область