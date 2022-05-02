RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Угорщина заблокує нафтове ембарго щодо Росії

Фото: міністр енергетики Угорщини Гергелі Гуляш (facebook.com)
Автор: Ілона Свиридова

Угорщина блокуватиме будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоресурсів з Росії. Зокрема, нафтове ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми ясно дали зрозуміти, що ніколи не підтримаємо поширення санкцій Європейського союзу проти Росії на сферу енергетики", - заявив міністр енергетики Угорщини Гергелі Гуляш.

Зазначимо, ЄС має намір запропонувати країнам-учасницям відмовитися від імпорту російської нафти до кінця року. Угорщина залишається одним з найактивніших противників розширення санкцій.

"Оскільки такі рішення вимагають одноголосності, комісії немає сенсу пропонувати санкції, що стосуються природного газу і сирої нафти, які обмежили б закупівлі в Угорщині", - додав він.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що ембарго на російську нафту фактично погоджено в ЄС, залишилося питання перехідного періоду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУгорщинаСанкції проти Росії