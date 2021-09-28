Угорщина викликає посла України через критику угоди Будапешта з "Газпромом"

Таку позицію України він вважає серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини.

"Цей крок недружній після безлічі субсидій (вентилятори, медичне обладнання, догляд за солдатами, відпочинок дітей, фінансування інвестицій), які Україна отримала від нас... Зараз ми звернулися до посла України в МЗС", - написав він.

Що за угода

Угорщина підписала контракт з російським "Газпромом" про постачання газу. Угода між Угорщиною та Росією діятиме 15 років.

Укладений на 15 років контракт передбачає поставку 4,5 млрд кубометрів газу. При цьому 3,5 млрд кубометрів газу будуть поставлятися через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів - через Австрію.

Реакція України

Гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон допустив зупинку транзиту газу до Угорщини через її контракт з РФ.

За його словами, як тільки у Росії з'являється можливість обійти Україну при транзиті газу, запускаються довші, але власні транзитні газопроводи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у свою чергу, заявив, що Україна відповідатиме на цей удар.

Україна вже відклала засідання Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, але, за його словами, це не останній крок української сторони у відповідь на цей контракт.

Угорщина звинуватила Україну у втручанні

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським "Газпромом". Угорський дипломат назвав цю угоду неполітичною, а питанням енергетичної безпеки країни.