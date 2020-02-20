Угорщина виділила на підтримку України 225 млн євро з початку війни на Донбасі

Фото: прапор Угорщини (pixabay.com/lmaresz)

Україні виділили 60 млн інвестицій

З початку війни на Донбасі Угорщина виділила на підтримку України 225 млн євро. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петро Сіярто під час засідання 74й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає РБК-Україна.

Сіярто зазначив, що Україні виділили 60 мільйонів інвестицій.

"Угорщина виділила 225 мільйонів євро на підтримку України з 2014-го року. Ми фінансуємо відновлення лікарень, шкіл і церков. Крім того, наші дії на сході України призвели до того, що було виділено 60 мільйонів інвестицій. Це створило нові робочі місця. Хотів би зазначити, що ми лікували 33 військовослужбовців з України в лікарнях в Угорщині, які постраждали на сході України", - заявив Сіярто.

Він також зазначив, що Угорщина профінансувала закупівлю вакцин для дітей та внесла внесок у забезпечення продовольством дітей в школах і дитячих садах.

"Ми прийняли 236 дітей з України, які провели у нас літні шкільні канікули. Це діти українців, які опинилися загинули або отримали поранення в боях на сході України. Крім того, ми профінансували створення станції надзвичайної допомоги на Донбасі", - додав він.

Нагадаємо, в січні 2020 року загинули 11 військовослужбовців в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Кількість втрат вище аналогічного періоду минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 лютого в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй розпочалося засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Від України в дебатах бере участь міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко.