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Угорщина повернула своє посольство до Києва, - Сійярто

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 17:56
Угорщина повернула своє посольство до Києва, - Сійярто Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (flickr by U s Department of State)
Автор: Юлія Бойко

Посольство Угорщини в Україні знову працює в Києві. До цього в цілях безпеки угорські дипломати перебували у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на index.hu.

Як заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, рішення про повернення було прийнято, оскільки цьому відповідають умови безпеки.

"Діяльність там розумна, тому що таким чином ми можемо підтримувати зв'язок з українськими державними органами. І якщо угорські або інші громадяни ЄС потраплять у біду в Києві або їм знадобиться будь-яка допомога, ми зможемо допомогти на місці", - зазначив він.

Він додав, що фізична частина переїзду зі Львова була завершена минулого тижня, так що посольство Угорщини тепер знову працює в Києві.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що посольство Данії теж відновило роботу в Києві.

Багато країн повертають своїх дипломатів до Києва після того, як напередодні російського вторгнення евакуювали їх у безпечніші регіони.

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