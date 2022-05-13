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Угорщина вирахувала ціну згоди на запровадження нафтового ембарго щодо РФ

Фото: Угорщина прагне отримати мінімум 700 млн євро за нафтове ембарго (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Суму в розмірі 700-750 млн євро хотіла б отримати угорська влада за згоду на запровадження Європейським Союзом ембарго на нафту з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто натякнув, що солідні відступні змінять позицію Угорщини щодо нафтового ембарго. Угорська влада прагне отримати кошти на модернізацію та розбудову інфрастукрури для організації альтернативних шляхів постачання нафти.

"Наявні в нас нафтопереробні потужності розраховані на російську нафту. Їхня заміна на інші види нафти потребує інвестиції в розмірі 500-550 млн євро впродовж чотирьох років. Нам доведеться збільшити потужність Адріатичного трубопроводу, щоб замінити російський нафтопровід, а це вартуватиме ще 200 мільйонів", – заявив дипломат.

За його словами, переорієнтація нафтового імпорту призведе до зростання цін на газ в Угорщині на 55%. Аби уникнути значних економічних наслідків, угорський уряд надалі наполягатиме на обмеженому ембарго – забороні постачання нафти з РФ танкерами.

До слова, Євросоюз припустив тимчасову відмову від запровадження ембарго на нафту з РФ.

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