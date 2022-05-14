Угорщина намагається знайти слабке місце в ЄС, але шанси на ембарго ще є, - Зеркаль

Угорщина, блокуючи нафтове ембарго, випробовує європейську єдність і намагається знайти слабке місце в ЄС. Проте шанси на запровадження ембарго ще є.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радницю міністра енергетики Олену Зеркаль в Facebook .

За її словами, влада Угорщина веде бізнес з Кремлем та повинна показати іншим країнам "приклад", як можна уникнути впровадження санкцій. Так, про "виключення" вже говорять Словаччина, Болгарія та Греція.

"Не допомогли навіть "привіти" від лідерів G7, які недвозначно нагадали: російська нафта фінансує російську зброю. Яка сьогодні вдаряє по лікарнях і нафтопереробних заводах в Україні, а завтра буде націлена глибше в Європу", - зазначила Зеркаль.

Вона додала, що Росія боїться втратити найприбутковіший сегмент ринку, тому намагається посіяти розбрат. Проте Зеркаль впевнена, що ЄС ще може запровадити ембарго на російську нафту.

"Європейські дипломати шукають рішення другий тиждень поспіль. І це вже стосується не тільки європейського Олімпу, а й країн G7 та навіть G20. Але так сталося, що ця труба йде через Україну. І ця труба під нашою юрисдикцією, і наша позиція може суттєво вплинути на можливості Орбана насолоджуватися грою на Олімпі", - підкреслила радниця міністра енергетики.