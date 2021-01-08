Угорщина продовжує переговори з Росією про закупівлю вакцин проти COVID-19

Фото: Віктор Орбан (flickr.com/eppoficial)

Уряд Угорщини продовжує переговори з Росією про закупівлю вакцини від коронавірусу. Раніше з'явилася інформація про те, що Будапешт нібито відмовився від закупівлі російської вакцини "Супутник V".

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі угорської радіостанції Radio Kossuth.

"На жаль, ЄС закуповує вакцини дуже повільно, тому Угорщина продовжує переговори з Ізраїлем, Росією, Китаєм, тому що, якщо ми будемо чекати, наша незахищена ситуація продовжиться", - заявив він.

За словами прем'єра, в Угорщину надійшло лише 80 тисяч доз вакцини від коронавірусу, але цього дуже мало обсягу.

Нагадаємо, 29 грудня угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

Перша партія російської вакцини від коронавірусу Угорщина отримала ще в листопаді.

Однак 31 грудня глава адміністрації прем'єр-міністра країни заявив, що Угорщина відмовилася від закупівель російської вакцини від коронавірусу.