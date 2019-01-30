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Угорщина не приєднається до блоку євроскептиків, очолюваному Італією

Новини » Політика    30.01.2019 - 22:17
Угорщина не приєднається до блоку євроскептиків, очолюваному Італією
Фото: Саболч Такач (з відкритих джерел)

За словами Такача, рішення пов'язане з різними поглядами на рішення міграційної кризи

Партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" не приєднається до євроскептичного альянсу, який очолює Італія. Про це заявив держсекретар Угорщини у справах ЄС Саболч Такач, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, іглава МВС Італії Матео Сальвіні, і Орбан, мають дуже схожий, якщо не ідентичний, підхід до вирішення міграційних проблем.

Такач також заявив, що Угорщина твердо підтримала кандидатуру Манфреда Вебера як наступного президента Європейської комісії.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виражає абсолютну підтримку польсько-італійської ініціативи щодо створення правого блоку для виборів у Європейський парламент у травні.

У свою чергу, глава МВС Італії Сальвіні в ході свого візиту до Варшави заявив, що Польща та Італія мають об'єднати свої зусилля в єдиному євроскептичному блоці і висловив надію, що "італійсько-польська вісь замінить німецько-французьку".

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