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Угорщина не підтримає ембарго на російську нафту і газ, - Сійярто

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (flickr by U s Department of State)
Автор: Юлія Бойко

Угорщина не підтримуватиме введення ембарго на постачання російської нафти і газу. Позиція угорського уряду залишається без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Post.

Як заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, поставки російського газу йдуть без збоїв. Тому офіційний Будапешт не має наміру підтримувати європейські санкції щодо імпорту енергоресурсів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євросоюз в рамках шостого пакету санкцій проти Росії готує нафтове ембарго. Очікується, що заборона на імпорт буде вводитися поетапно, щоб залежні країни встигли знайти альтернативних постачальників нафтопродуктів.

Зазначимо, з усіх країн-учасниць ЄС різко проти ембарго виступає тільки Угорщина, Німеччина вже готова скоротити поставки з Росії протягом року.

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