Угорщина хоче продовжити отримувати російську нафту через Україну і проти ембарго ЄС

"В даний момент без російської нафти ми не можемо гарантувати безперебійне функціонування нашої економіки. Хочу відзначити, що в нашому розпорядженні немає іншого маршруту, який міг би нам поставити потрібний обсяг нафти", - сказав міністр, який знаходиться в столиці Казахстану з робочим візитом

Він додав, що 65% нафти надходить до Угорщини з Росії через нафтопровід "Дружба".

"Ми проголосували за кожен пакет санкцій в Європейському Союзі, незважаючи на це, ми стикаємося завжди з несправедливими докорами з боку ЄС. Це зводиться до того, що ми відверто говоримо про те, що гарантування енергобезпеки країни вимагає конкретних кроків з нашого боку. Саме тому не голосуємо за такі санкції, які б обмежували постачання газу і нафти з боку Росії в Угорщину. Це не політичне рішення", - сказав Сійарто журналістам за підсумками переговорів зі своїм казахстанським колегою Мухтаром Тлеуберді.

Очікується, що у вівторок Європейська комісія завершить роботу над шостим пакетом санкцій Європейського Союзу (ЄС) проти Росії за вторгнення в Україну, який включатиме заборону на купівлю російської нафти.

Ембарго може не торкнутися Угорщини та Словаччини, які сильно залежать від російської нафти.

Маршрут нафтопроводу" Дружба", побудованого в1960 роки, проходить від Самари до Брянська потім до Мозиря, після чого розгалужується на 2 ділянки: північний (по території Білорусії, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви) і південний (по території України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії).