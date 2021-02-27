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У Венеції після грудневої повені пересохли канали: що сталося

Новость на русском → Венеція, Субота 27 лютого 2021 19:29
У Венеції після грудневої повені пересохли канали: що сталося Фото: пересохлий канал у Венеції (ansa.it)
Автор: Дмитро Левицький

У Венеції рівень води у каналах впав на стільки, що вони майже пересохли. Таке явище спостерігається у місті останніми днями через низькі припливи.

Про це повідомляє місцеве агентство Venezia Today.

Через низькі припливи у Венеції пересохли невеликі канали, а також відкрилися береги Гранд-каналу. Низькі припливи викликані високим атмосферним тиском над Італією, адже саме він впливає на підйом рівня води.

Вчора, 26 лютого, мінімальний приплив у Венеції був на 48 сантиметрів нижче рівня моря, а на вихідних прогнозували негативний пік до -55 сантиметрів.

Як зазначає агентство Venezia Today, це не найбільше падіння рівнів припливів у Венеції. У січні 2019 року зафіксували падіння на -66 сантиметрів, а наприкінці лютого 2008 року рівень води у Венеції падав до рекордних -83 сантиметри.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року Венецію в черговий раз затопило. Повінь сталася через те, що система захисту Венеції не була активована через помилкові прогнози синоптиків.

Додамо, в жовтні минулого року Венеція вперше задіяла систему захисту від повеней під назвою Mose.

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