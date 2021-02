У Венеції після грудневої повені пересохли канали: що сталося

Через низькі припливи у Венеції пересохли невеликі канали, а також відкрилися береги Гранд-каналу. Низькі припливи викликані високим атмосферним тиском над Італією, адже саме він впливає на підйом рівня води.

Вчора, 26 лютого, мінімальний приплив у Венеції був на 48 сантиметрів нижче рівня моря, а на вихідних прогнозували негативний пік до -55 сантиметрів.

Як зазначає агентство Venezia Today, це не найбільше падіння рівнів припливів у Венеції. У січні 2019 року зафіксували падіння на -66 сантиметрів, а наприкінці лютого 2008 року рівень води у Венеції падав до рекордних -83 сантиметри.

An exceptional low tide left Venice's famous canals almost dry yesterday, with traditional gondolas and boats effectively beached as water levels reached a peak of -48 cm, creating an unusual landscape in the lagoon city. https://t.co/WL7p42yQrQ pic.twitter.com/RJQtopQDiC