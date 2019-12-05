Венеціанська комісія завтра ухвалить рішення щодо двух українських законів

Венеціанська комісія завтра ухвалить рішення щодо Закону України "Про підтримку функціонування української мови як державної" і про внесення змін у нормативно-правову базу, що регулює діяльність Верховного суду і органів судової влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний пленарного засідання Венеціанської комісії.

Повідомляється, що згідно з порядком, обговорення буде проходити з 12:00 по 14:00 за київським часом.

"Крім того, очікується, що будуть прийняті записки amicus curiae (особа, що надає сприяння суду, пропонуючи увазі суду інформацію - ред) для Конституційного суду України щодо дострокового завершення мандата парламентаріїв, а також для Конституційного суду Республіки Молдова щодо Закону про Прокуратуру та кримінальної відповідальності суддів Конституційного суду", - йдеться у повідомленні

Також в ході засідання Венеціанська комісія обере свого голову, заступників голови та інших високопоставлених представників.

Нагадаємо, Конституційний суд України звернувся до Венеціанської комісії про надання висновку щодо конституційності законопроекту №1027 про підстави дострокового припинення повноважень народного депутата України. Суд направив відповідний лист комісії.

Як писало РБК-Україна раніше, у вівторок, 26 листопада, КСУ розглядав законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського про позбавлення нардепів мандата за прогули.

Крім того, глава держави зареєстрував законопроект №1027 в Раді 29 серпня. А 3 вересня парламент направив на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027, який передбачає позбавлення мандата депутатів за прогули і "кнопкодавство".