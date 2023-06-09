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Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах, - Малюська

Фото: Денис Малюська (Виталий Носая, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра юстиции Дениса Малюську после заседания комиссии.

"Потому что война существенно меняет баланс сил в Украине: существенно уменьшает влияние олигархов. И это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны", - сказал он.

По его словам, оценить надлежащим образом влияние закона об олигархах на политическую систему, правовую систему крайне сложно.

Напомним, закон об олигархах принят 23 сентября 2021 года, подписанный 5 ноября. С того момента он находился на проверке в Венецианской комиссии из-за подозрений в нарушении им положений о правах человека.

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Денис МалюськаЗакон об олигархах