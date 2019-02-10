Венесуельська компанія PDVSA переводить рахунки в банк РФ

PDVSA переводить свої рахунки в російський "Газпромбанк"

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит свои счета в российский "Газпромбанк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы хотели бы официально сообщить вам о новых банковских инструкциях для осуществления платежей в долларах или евро", - написал вице-президент PDVSA по финансовым вопросам Фернандо де Куинтал в письме.

Так, компания PDVSA несколько недель назад информировала клиентов о новых банковских инструкциях и начала перемещать счета своих совместных предприятий, которые могут экспортировать нефть отдельно.

Отметим, 28 января США ввели жесткие новые финансовые санкции, направленные на блокирование доступа президента Венесуэлы Николаса Мадуро к нефтяным доходам страны.

Сторонники лидера венесуэльской оппозиции и самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо недавно заявили, что будет создан фонд для приема доходов от продажи венесуэльской нефти.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки поддерживают прямые связи с военными Венесуэлы.