Венесуельська компанія PDVSA переводить рахунки в банк РФ

PDVSA переводить свої рахунки в російський "Газпромбанк"
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит свои счета в российский "Газпромбанк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы хотели бы официально сообщить вам о новых банковских инструкциях для осуществления платежей в долларах или евро", - написал вице-президент PDVSA по финансовым вопросам Фернандо де Куинтал в письме.
Так, компания PDVSA несколько недель назад информировала клиентов о новых банковских инструкциях и начала перемещать счета своих совместных предприятий, которые могут экспортировать нефть отдельно.
Отметим, 28 января США ввели жесткие новые финансовые санкции, направленные на блокирование доступа президента Венесуэлы Николаса Мадуро к нефтяным доходам страны.
Сторонники лидера венесуэльской оппозиции и самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо недавно заявили, что будет создан фонд для приема доходов от продажи венесуэльской нефти.
Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки поддерживают прямые связи с военными Венесуэлы.