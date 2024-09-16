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В Венесуэле арестовали 6 иностранцев: их обвиняют в планировании убийства Мадуро

Понедельник 16 сентября 2024 01:28
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В Венесуэле арестовали 6 иностранцев: их обвиняют в планировании убийства Мадуро Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Венесуэле спецслужбы арестовали троих граждан США, двух испанцев и гражданина Чехии за вероятное участие в якобы спонсируемом США сговоре. Целью сговора было убийство президента Николаса Мадуро и нескольких членов его правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Эти группы (западных стран - ред.) стремятся завладеть богатством страны, и мы, как правительство, будем решительно реагировать на любые попытки дестабилизации", - сказал министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, выступая на государственном телевидении.

По его словам, якобы были изъяты около 400 "винтовок из США".

Государственный департамент США подтвердил, что трое американских граждан, в том числе один военнослужащий ВМС, содержатся в Венесуэле, но отверг любую связь с покушением.

"Любые заявления о причастности США к сговору по свержению Мадуро являются категорической ложью. Соединенные Штаты продолжают поддерживать демократическое разрешение политического кризиса в Венесуэле", - заявил спикер Госдепартамента.

Во время своей пресс-конференции в субботу глава МВД Венесуэлы утверждал, что арестованные граждане Испании имели связи с испанской секретной службой и планировали убийство Мадуро.

Преследование оппозиции

В конце августа в Венесуэле был выдан ордер на арест основного конкурента Мадуро на президентских выборах Эдмунда Гонсалеса, который, по мнению ряда западных стран, победил. Лидера оппозиции обвиняют в подстрекательстве к мятежу и заговору.

Стало известно, что Гонгалеса больше месяца тайно скрывали в нидерландском посольстве в Каракасе. Недавно он вылетел в Испанию, где ему предоставят политическое убежище.

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