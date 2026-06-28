В Венесуэле спасли ребенка, пробывшего под завалами 70 часов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Министерства обороны Колумбии.

Детали уникального спасения

Спецоперацию по освобождению ребенка провели сотрудники Национальной службы по управлению рисками стихийных бедствий совместно с бойцами пожарной службы Боготы (Колумбия).

В колумбийском оборонном ведомстве отметили, что этот успешный случай возвращает веру и дает надежду найти других живых людей, которые до сих пор могут находиться под развалинами зданий.

В настоящее время в Венесуэле развернуты масштабные поисково-спасательные работы. В страну уже прибыли более 1600 иностранных специалистов, которые вместе с местными службами и волонтерами непрерывно разбирают обломки бетонных конструкций в пострадавших городах.

¡Es un milagro! Moisés fue rescatado con vida.



Després de 70 hores bajo los escombros, el equipo USAR COL-1 logró rescatar amb vida Moisés, de 11 anys, en una operació que llena d'esperança i enforteix la missió de seguir buscant supervivientes.



Reconeixem el compromís i la… pic.twitter.com/gEENoQPtfi — Mindefensa (@mindefensa) 27 июня 2026

Напомним, вечером 24 июня Венесуэлу всколыхнули два сверхмощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли с интервалом менее чем в минуту. По данным Геологической службы США (USGS), это самое сильное стихийное бедствие в стране с 1900 года, которое уже признано самым катастрофическим событием для Венесуэлы за последние 123 года.