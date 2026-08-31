В Венесуэле объяснили, что будет означать новое нефтяное соглашение с США

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна сохранит право собственности и суверенитет над своими нефтяными ресурсами после заключения нового соглашения с США.

"Одно должно быть абсолютно понятно: Венесуэла сохраняет право собственности и суверенитет над своими ресурсами", - сказала Родригес в выступлении, которое транслировало государственное телевидение.

Что предполагает сделка

По условиям соглашения, Вашингтон получит контроль над 65 млрд баррелей нефтяных запасов Венесуэлы. В то же время, по словам Родригеса, соглашение предусматривает разработку 17 стратегических нефтяных месторождений.

Ожидается, что в проекты могут инвестировать более 100 млрд. долларов, а поступления в бюджет Венесуэлы от налогов могут превысить 209 млрд. долларов.

Родригес заявила, что цель договоренностей - превратить подземные ресурсы страны в "источник социального и экономического благосостояния для народа Венесуэлы".

Соглашение уже вызвало вопрос

Несмотря на заявления властей, часть критиков обвиняет правительство в недостаточной прозрачности договоренностей. В соцсетях также поднимают вопрос о том, насколько сделка действительно будет выгодна для венесуэльцев.

В то же время некоторые аналитики положительно оценивают участие США как своеобразного "гаранта" инвестиций в Венесуэлу. Страна имеет самые большие в мире подтвержденные запасы нефти, но более десяти лет испытывала трудности с привлечением инвестиций на фоне глубокого экономического кризиса.

Профессор Института перспективных исследований в управлении (IESA) Освальдо Фелиссола заявил AFP, что без таких договоренностей месторождения могли оставаться неразработанными еще 10–15 лет. По его словам, государственная энергетическая компания Petróleos de Venezuela не располагает необходимыми финансовыми ресурсами для этого.

Добыча в Венесуэле выросла почти на 30%

На фоне нового соглашения, добыча нефти в Венесуэле уже демонстрирует рост. В период с января по июль он увеличился на 29,8% и достиг примерно 1,2 млн баррелей в сутки.

Впрочем, этот показатель все еще значительно ниже уровня 25-летней давности, когда страна добывала около 3 млн баррелей в сутки.

Родригес ранее положила начало реформам в горнодобывающем и нефтяном секторах, призванных упростить доступ частного и иностранного капитала. В то же время Вашингтон ослабил санкции в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы.