У Венесуелі заявили про створення спецслужби з боротьби з "колумбійським тероризмом"

Ніколас Мадуро стверджує, що екс-президент Колумбії Хуан Мануель Сантос віддав наказ про замах на нього

У Венесуелімають намір створити спецслужбу для боротьби з тероризмом, який нібито здійснює сусідня Колумбія щодо країни. Про це заявив президент Венесуели Ніколас Мадуро в суботу, 11 серпня, в ефірі державного телебачення.

"Я звернувся до Міністерства оборони, щоб створити додаткову службу безпеки для нашого захисту від колумбійського тероризму", - заявив Мадуро.

Президент Венесуели стверджує, що екс-президент Колумбії Хуан Мануель Сантос віддав наказ здійснити 4 серпня замах на нього.

"Моє політичне і фізичне вбивство було підготовлене в Каса де Наріньо в Боготі. Це був Хуан Мануель Сантос, який з допомогою опозиційних політиків з венесуельського правого крила віддав наказ убити мене", - заявив Мадуро.

Нагадаємо, влада Венесуели направила в Інтерпол запит про арешт опозиційного політика країни Хуліо Борхеса, який звинувачується в замаху на президента Ніколаса Мадуро.