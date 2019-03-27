У Венесуелі автомобіль Гуайдо закидали камінням і петардами

Фото: Венесуела (twitter.com/GabyGabyGG)

Невідомі закидали камінням автомобіль і піротехнічними засобами

У Венесуелі автомобіль лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо вчинили напад - закидали камінням і петардами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Nacional.

Невідомі закидали автомобіль, на якому лідер опозиції Гуйдо виїжджав з будівлі Національної асамблеї в Каракасі, камінням та піротехнічними засобами. За попередньою інформацією, напад організували прихильники президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Крім того, будинок Національної асамблеї в Каракасі опинилося в облозі: вийти з-за протестувальників не можуть ні представники ЗМІ, ні депутати. Також невідомі погрожують депутатам.

#Urgente Así golpearon y lanzaron un artefacto explosivo los colectivos al vehículo en el que se trasladaba @jguaido al salir de la AN #26marzo pic.twitter.com/aZZEGbIcYp — Horacio Siciliano (@hsiciliano) 26 березня 2019 р.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в столицю Венесуели Каракас прилетіли два літаки Міністерства оборони Росії з групою військовослужбовців. Після чого, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що заявив, що що присутність російських військових у Венесуелі порушує конституцію країни.

Крім того, 25 березня в країні відбулося чергове масове вимкнення електроенергії. Воно торкнулося 16 з 21 штатів Венесуели.