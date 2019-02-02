У Венесуелі тисячі людей вийшли на акції протесту

Мітинги триватимуть до повної зміни влади Мадуро

В столице Венесуэлы проходит многотысячная акция в поддержку временно исполняющего обязанности президента страны Хуана Гуайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Призыву председателя Национальной ассамблеи выйти на улицы в Каракасе в субботу, 2 февраля, последовали десятки тысяч человек. Сторонники Гуайдо начали собираться в пяти точках по всему городу. После этого прошествовали к представительству Евросоюза на востоке Каракаса.

Гуайдо, выступая перед своими сторонниками, заявил о скоро смене власти.

"Мы будем оставаться на улицах до тех пор, пока не добьемся свободы, переходного правительства и досрочных выборов", - заявил политик.

Гуайдо также объявил о новой массовой акции 12 февраля. Он сообщил, что в страну в ближайшие дни начнет поступать гуманитарная помощь, несмотря на возражения президента Николаса Мадуро.

Фото: митинги в Венесуэле (twitter.com/teleSURtv)

Параллельно в Каракасе, на расстоянии примерно 10 км от акции оппозиции проходит массовая акция сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Отметим, что акции в поддержку Гуайдо проходят и в ряде других городов Венесуэлы, а также за рубежом, в частности, в Испании, где проживают около 400 тысяч венесуэльцев. В массовой акции в Барселоне против Мадуро выступили несколько сотен человек.

Напомним, как заявил Франсиско Янес, генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы, он признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве президента страны.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею (парламент страны).