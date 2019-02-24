У Венесуелі загинули двоє протестувальників

Також були спалені три вантажівки з гуманітарною допомогою для країни

Во время стычек гражданского населения и армии Венесуэлы на пограничных пунктах с Колумбией и Бразилией погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Столкновения произошли в южном городе Санта-Элена-де-Уайрен, недалеко от границы с Бразилией. Отмечается, что также во время стычек были сожжены три грузовых автомобиля, которые везли гуманитарную помощь.

По данным правозащитной группы Penal Forum, зафиксировано по меньшей мере 29 раненых людей. Войска и бронетехнику на границе дал приказ развернуть действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро. Таким образом он пытается не пропустить поставку в страну гуманитарной помощи, которую передало международное сообщество в поддержку народу и оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо.

Напомним, 23 февраля на границе Венесуэлы и Кубы возникли столкновения между военными и местными жителями, которые поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ.

Позже Николас Мадуро заявил, что расторгает дипломатические отношения с Кубой, поскольку считает, что она помогает поставлять в Венесуэлу не гуманитарную помощь, а оружие.

Выборы президента в Венесуэле состоялись в мае 2018 года. По данным ЦИК страны, действующий президент Мадуро одержал победу, набрав около 70% голосов. Однако оппозиция бойкотировала выборы, заявив о фальсификации и диктатуре Мадуро.

В стране начались массовые протесты против Мадуро, из-за чего председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия и отдельный страны Латинской Америки поддержали Гуайдо и заявили, что ожидают внеочередных выборов главы государства.