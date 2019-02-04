У Венесуелі відреагували на заяву Трампа про можливе втручання

У МЗС Венесуели стверджують, що "опозиція знаходиться під контролем Трампа"

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы прокомментировали слова президента США Дональда Трампа о применении американских вооруженных сил в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Так, Хорхе Арреаса уверен, что высказывания Трампа подтверждают то, что США стоят за происходящим в стране.

"Трамп подтверждает, что именно он стоит во главе государственного переворота, вновь угрожая применением военной силы в нарушение устава ООН. Венесуэльская оппозиция находится под контролем у Трампа", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Северной Кореи назвал попытку свергнуть президента ВенесуэлыНиколаса Мадуро "вмешательством внешних сил во внутренние дела страны".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы. За признание экс-главы Национальной ассамблеи Венесуэлы законным лидером страны проголосовали 439 парламентариев, "против" высказались 104 человека, еще 88 человек воздержались от голосования