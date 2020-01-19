У Венесуелі масштабні перебої з електрикою та інтернетом

Фото: блекаут у Венесуелі навесні 2019 (bengkulu.antaranews)

Велика частина країни відчула проблеми з електроенергією

На півночі і заході Венесуэлы зафіксовані масштабні перебої в енергопостачанні, проблеми спостерігаються в більшості штатів країни. Про це передає Albertonews з посиланням на дані моніторингового агентства Netblocks.

Найсильніше від усіх проблеми на собі відчули венесуельські штати Тачіра, Меріда і Карабобо.

"Підтверджено: масштабне відключення електроенергії у Венесуелі до 9 годин вечора за місцевим часом торкнулося кілька штатів, включаючи Тачіру, Зулію, Меріду, Карабобо і Фалькон; перебої тривають", - повідомляє Netblocks в Twitter.

Згідно з даними агентства, з відключеннями електрики зіткнулися 16 з 23 штатів Венесуели, в трьох з них подачу електроенергії відновили менш ніж наполовину. У Тачірі - на 14%, Меріді - 23% і Карабобо - 45%.

Незабаром правозахисна організація Redes Ayuda повідомила, що перебої з електрикою в країні спричинили також проблеми з інтернет-зв'язком в п'яти штатах.

Нагадаємо, перше масштабне відключення електроенергії в країні відбулося 7 березня з причин аварії на найбільшій гідроелектростанції Венесуели, наступний блекаут, від якого постраждали 16 з 21 штатів, відбувся 25 березня. Третє масштабне відключення зафіксували увечері 29 березня і торкнулося воно Каракаса і інших великих міст.

Незабаром у Венесуелі на місяць ввели спеціальний режим обмеженого споживання електроенергії.