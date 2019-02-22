У Венесуелі через блокування гумдопомоги сталися сутички

В опозиції зазначають, що урядові сили перешкоджають доставці гумдопомоги

Между оппозицией и правительственными силами в Венесуэле в штате Карабобо произошли столкновения из-за блокирования ввоза гуманитарной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Euronews.

В частности, в оппозиции отмечают, что правительственные силы препятствуют доставке гумпомощи.

"Они пытаются помешать нам добраться до нашего места назначения, города Сан-Кристобаль. Мы будем доставлять еду и лекарства к людям, несмотря ни на что, как сказал наш президент Гуайдо", - подчеркнул оппозиционер Ричард Бланко.

При этом указано, что некоторые грузовики, которые перевозили помощь, смогли проехать через блокпост.

Напомним, оппозиционный лидер Венесуэлы и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо в пятницу подписал первый президентский указ для разблокировки поставки гуманитарной помощи в страну. Он распорядился открыть все границы для доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о закрытии границы с Бразилией. Также армии был дан приказ временно закрыть воздушную и морскую границу с островами нидерландских Антильских островов - Аруба, Бонайре и Кюрасао.

Добавим, Мадуро призвал оппозиционного лидера Хуана Гуайдо провести выборы в соответствии с требованиями конституции.