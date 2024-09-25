Футзальная сборная Украины получила сенсационного соперника в четвертьфинале ЧМ-2024

Чемпионат мира-2024, 1/8 финала

Испания – Венесуэла – 1:2

Голы: Гомес, 23:53 – Вильялобос, 12:54, Каррено, 38:39

Безусловным фаворитом поединка считались испанцы – третья сборная мирового рейтинга и действующие бронзовые призеры Европы. Венесуэла же, второй раз в истории приехавшая на Мундиаль, пробилась в плей-офф с 3-го места в группе, а в мировом рейтинге идет в третьем десятке.

В стартовые 20 минут активнее на площадке были испанцы. За тайм они втрое превзошли соперников по общему количеству ударов (27:9), а также пять раз попали в створ ворот. Впрочем, лидером на перерыв ушла Венесуэла. К тому же, вперед команду на 13-й минуте вывел вратарь Вильялобос, перебросив ударом от собственных ворот коллегу по амплуа Эрреро.

Сразу после перерыва испанцы восстановили паритет. После сольного прохода Виамонте мяч в ворота добил Гомес – 1:1. Однако за полторы минуты до финального свистка сборная Венесуэлы во второй раз вышла вперед. Каррено пробил издалека, мяч попал во внутреннюю штангу ворот и улетел обратно на площадку. Судьям пришлось смотреть видеоповтор, чтобы зафиксировать гол.

Итак, футзалисты Венесуэлы впервые пробились в четвертьфинал чемпионата мира. До сих пор их наибольшим достижением был выход в 1/8 финала на дебютном ЧМ-2021. Матч сборной Украины против венесуэльцев состоится в воскресенье, 29 сентября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.