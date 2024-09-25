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Футзальная сборная Украины получила сенсационного соперника в четвертьфинале ЧМ-2024

Фото: Венесуэльские футзалисты оформили сюрприз Мундиаля (fifa.com)
Автор: Андрей Костенко

Национальная команда Венесуэлы неожиданно одолела сборную Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футзалу и встретится с Украиной на следующей стадии плей-офф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Чемпионат мира-2024, 1/8 финала

Испания – Венесуэла – 1:2

Голы: Гомес, 23:53 – Вильялобос, 12:54, Каррено, 38:39

 

Безусловным фаворитом поединка считались испанцы – третья сборная мирового рейтинга и действующие бронзовые призеры Европы. Венесуэла же, второй раз в истории приехавшая на Мундиаль, пробилась в плей-офф с 3-го места в группе, а в мировом рейтинге идет в третьем десятке.

В стартовые 20 минут активнее на площадке были испанцы. За тайм они втрое превзошли соперников по общему количеству ударов (27:9), а также пять раз попали в створ ворот. Впрочем, лидером на перерыв ушла Венесуэла. К тому же, вперед команду на 13-й минуте вывел вратарь Вильялобос, перебросив ударом от собственных ворот коллегу по амплуа Эрреро.

Сразу после перерыва испанцы восстановили паритет. После сольного прохода Виамонте мяч в ворота добил Гомес – 1:1. Однако за полторы минуты до финального свистка сборная Венесуэлы во второй раз вышла вперед. Каррено пробил издалека, мяч попал во внутреннюю штангу ворот и улетел обратно на площадку. Судьям пришлось смотреть видеоповтор, чтобы зафиксировать гол.

Итак, футзалисты Венесуэлы впервые пробились в четвертьфинал чемпионата мира. До сих пор их наибольшим достижением был выход в 1/8 финала на дебютном ЧМ-2021. Матч сборной Украины против венесуэльцев состоится в воскресенье, 29 сентября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сборная Украины уверенно обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 финала футзального ЧМ-2024.

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