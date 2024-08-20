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Венесуэла окажется в серьезном кризисе, если Мадуро не докажет победу на выборах, - СМИ

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Венесуэла вскоре может оказаться в "серьезном кризисе", если президент Николас Мадуро не сможет доказать свою победу на выборах, прошедших в июле 2024 года.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Во время одного из мероприятий в испанском городе Сантандер, Боррель отметил, что данные венесуэльской оппозиции значительно отличаются от "официальных" результатов выборов.

"Если Мадуро будет настаивать на том, что он победил, и не хочет понимать, что для международного сообщества без проверки результаты выборов не могут быть признаны, Венесуэла может вступить в серьезный кризис - мы все пытаемся предотвратить это", - сказал глава дипломатии ЕС.

Его комментарии прозвучали через три недели после того, как Мадуро объявил о своей победе на повторных выборах, которую США и другие западные страны осудили, как фальсификацию голосования.

Боррель призвал людей подождать и посмотреть, что произойдет в ближайшие дни, напомнив, что на сегодня в стране уже арестовали 2000 человек, тогда как репрессии против демонстрантов усиливаются.

Также главный дипломат ЕС назвал "верхом сарказма" тот факт, что Мадуро обратился в Верховный суд Венесуэлы с просьбой "защитить его".

"Я не знаю, какой приговор вынесет Верховный суд, поскольку в его функции не входит подсчет результатов выборов", - подчеркнул Боррель.

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