RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Венесуэла с голом "динамовца" выиграла группу, Мексика покинула турнир: видео Копа Америка

Фото: Эрик Рамирес поставил масную точку в избиении сборной Ямайки (x.com/SeleVinotinto)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Венесуэлы разгромила национальную команду Ямайки, а сборная Мексики расписала нулевую ничью с национальной командой Эквадора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Копа Америка-2024, группа B, 3-й тур

Мексика – Эквадор – 0:0

Ямайка – Венесуэла – 0:3

Голы: Бельо, 49, Рондон, 56, Рамирес, 85

 

Мексиканцы обязаны были побеждать "Триколор", чтобы пробиться в плей-офф. Впрочем, первой моменты начала транжирить эквадорская сборная. Оставил "зеленых" в игре уверенным перформансом голкипер Гонсалес.

На высоте был и его визави – вратарь эквадорцев Домингес. Последний шанс вырвать победу Мексика, казалось, получила под занавес встречи. Мартинес упал после контакта с защитником, а рефери назначил одиннадцатиметровый. Однако видеоповтор показал – нападающий "Пумаса" упал по собственной инициативе, поэтому 0:0 в итоге.

 

 

 

В свою очередь Венесуэла дожала сборную Ямайки после перерыва. Подопечные Фернандо Батисты забили трижды во второй половине. Открыл счет Бельо, который на 49-й минуте головой замкнул навес Арамбура с левого края штрафной.

Далее Рондон в окружении двух защитников сумел протолкнуть мяч мимо кипера. Добил же "регги-ребят" нападающий киевского "Динамо" Рамирес. Он появился со скамейки запасных и реализовал выход один на один с Уэйтом за считанные минуты до финального свистка. Сборная Венесуэлы набрала 9 очков и вместе с Эквадором (4 очка) вышла в 1/4 финала.

 

 

К слову, накануне сборная Аргентины разгромила Перу в группе Копа Америка-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News