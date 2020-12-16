Венедиктову закликали відкрити справу на Малюську через заклики не виконувати рішення КСУ по Ситнику

Фото: Денис Малюська (РБК-Україна)

Заява міністра юстиції Дениса Малюськи про те, що рішення Конституційного суду, згідно з яким з 16 грудня директор НАБУ Артем Ситник стає нелегітимним керівником цього органу, є необов'язковим для виконання, - є порушенням чинного законодавства і створює небезпечний прецедент правового нігілізму з боку посадових осіб органів державної влади

Про це заявили юристи і експерти в галузі права під час дискусії про кризу між гілками влади, яка відбулася сьогодні, 16 грудня, в Українському інституті майбутнього".

Юристи переконані, міністр повинен забезпечити примусове виконання рішення Конституційного суду щодо директора НАБУ Ситника.

Зокрема, екс-представник президента в Конституційному Суді України та експерт Венеціанської комісії Марина Ставнійчук заявила, що подібні заяви міністра юстиції стають системною проблемою.

"Це вже система для міністерства юстиції. Це вже не перша його позиція щодо нехтування рішенням Конституційного суду. Стаття 19 Конституції України зобов’язує органи державної влади і всіх посадових осіб органів державної влади діяти виключно в межах і порядку, передбачених Конституцією і законами України. Закон про КМУ, положення про міністерство юстиції, не передбачає жодних повноважень міністра юстиції щодо коментування навіть, а не те, що закликів не виконувати рішення Конституційного суду. Більш того, міністерство юстиції має повноваження у тому разі, коли рішення будь-якого суду не виконується, забезпечувати примусове виконання рішень. Це прямі обов’язки міністра юстиції і міністерства, яке він очолює", - вважає Ставнійчук.

Водночас перший генеральний прокурор України та колишній суддя Конституційного суду України Віктор Шишкін вважає, що подібні заяви мають правові наслідки, і Офіс генерального прокурора повинен відреагувати на них відкриттям кримінального провадження.

"Венедиктова повинна відкрити кримінальну справу, і негайно, в частині 4 статті 382-й - невиконання судового рішення. Від 3 до 8 років, пан міністр", - заявив експерт.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 грудня, закінчується тримісячний термін, що Конституційний суд дав на врегулювання ситуації навколо НАБУ і його директора.

Оскільки Верховна рада так і не змогла законодавчо врегулювати питання неконституційності його призначення, Артем Ситник відсьогодні де-юре не є легітимним керівником НАБУ.