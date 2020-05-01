Венедіктова заявила, що прокурори не ігнорують клопотання адвокатів Гандзюк

Прокурори у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк не отримували клопотань від захисників потерпілої сторони. Про це в інтерв’ю hromadske заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Жодних клопотань у справі (про вбивство Катерина Гандзюк, - ред.) від адвокатів немає офіційно. Жодних. Запитайте про це у прокурорів. Усі, які були, усі були зроблені", - заявила вона.

Раніше адвокат Євгенія Закревська розкритикувала дочасне завершення розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк. За її словами, стратегія прокурорів працює на користь підозрюваних, а розслідування завершили ще до проведення ряду слідчих та негласних слідчих дій.

Адвокат також заявила, що низка клопотань, які вона подала в рамках справи, не були розглянуті прокурорами.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про завершення досудового розслідування вбивства Гандзюк. За версією СБУ, колишній керівник Херсонського облради Владислав Мангер за попередньою змовою з помічником-консультантом депутата цієї ж ради Олексієм Левіним організували нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які призвели до її смерті.

Водночас, як повідомили в ОГУ, Левін відмовився від дачі показань і проведення з ним слідчих дій.