Венедиктова заявила про закінчення строків досудового розслідування у справі "Роттердам+"

У такій ситуації, прокурор, який вів справу, повинен закрити справу згідно з чинним законодавством.

Щодо спроб НАБУ змінити прокурора у цій справі, Венедиктова зазначила, що Вищий антикорупційний суд двічі відповів на клопотання про зміну прокурора.

"ВАКС вже двічі відповів на питання, чи можна змінювати групу прокурорів чи ні. І ВАКС у цьому визначився", - додала Венедиктівна.

За результатами судових слухань ВАКС двічі - у жовтні 2020 та січні 2021 року підтримав законність дій прокурора САП Віталія Пономаренка, підтвердивши правомірність його повноважень, у тому числі в питанні закриття справи "Роттердам+".