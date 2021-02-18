Венедиктова заявила про закінчення строків досудового розслідування у справі "Роттердам+"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що строки проведення досудового розслідування у справі "Роттердам+" закінчилися.
Про це вона заявила під час виступу у Верховній раді 18 лютого.
У такій ситуації, прокурор, який вів справу, повинен закрити справу згідно з чинним законодавством.
Щодо спроб НАБУ змінити прокурора у цій справі, Венедиктова зазначила, що Вищий антикорупційний суд двічі відповів на клопотання про зміну прокурора.
"ВАКС вже двічі відповів на питання, чи можна змінювати групу прокурорів чи ні. І ВАКС у цьому визначився", - додала Венедиктівна.
За результатами судових слухань ВАКС двічі - у жовтні 2020 та січні 2021 року підтримав законність дій прокурора САП Віталія Пономаренка, підтвердивши правомірність його повноважень, у тому числі в питанні закриття справи "Роттердам+".
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже двічі закривала справу "Роттердам+" через відсутність достатніх доказів їх провини і вичерпання можливостей для їх отримання.
Спочатку 27 серпня 2020 р., після чого це рішення 27 вересня підтвердив Вищий антикорупційний суд і 29 вересня Офіс генерального прокурора.
Повторно справу було закрито 21 січня 2021 року через відсутність складу злочину. Після цього, 25 січня, ВАКС підтвердив законність дій прокурора, який прийняв таке рішення.