ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Венедиктова вимагала оголосити підозру активісту Стерненко, - Трепак

Новини » Політика     04.04.2020 - 09:46
Венедиктова вимагала оголосити підозру активісту Стерненко, - Трепак
Фото: Сергій Стерненко (facebook.com/sternenko)

Про необхідність оголосити підозру вона заявила при першій размові з заступником генпрокурора

Колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що нова керівниця Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова вимагала оголосити про підозру активісту та ексголові одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Зазначимо, Стерненко, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення.

"Саме із-за цієї справи у мене стався серйозний конфлікт з новим генпрокурором. Венедиктова проявила величезний інтерес до цієї справи й при першій же розмові про нього сказала мені, що потрібно негайно повідомити Стерненку про підозру у вчиненні злочину", - розповів Трепак

За його словами, він був вражений такою постановкою питання.

"Як можна говорити про підозру, не вивчивши справу і точно не знаючи її обставин?", - сказав Трепак, відповівши Венедиктової, що підстав для оголошення підозри немає, а значить вона буде незаконною.

Венедиктової така позиція не сподобалася.

"Генпрокурор була вкрай незадоволена моєю позицією", - стверджує Трепак.

Після розмови з керівництвом відповідного департаменту і прокурорами, які ведуть цю справу, також було вирішено, що "підстав для повідомлення Стерненку про підозру у вчиненні будь-якого злочину немає".

Нагадаємо, напад на Стерненка стався у травні 2018 року. За його словами, на нього напали невідомі, одного з них активіст смертельно поранив ножем.

У листопаді 2019 року Служба безпеки України встановила можливого організатора замаху на Стерненка. Сам активіст заявив, що вважає ймовірними організаторами замаху на себе жителів Одеси Олександра Подобєдова і Віталія Посувайло.

Також РБК-Україна писало, що 27 березня Трепак написав рапорт на звільнення з Офісу генпрокурора після того, як генпрокурор Венедиктова змінила функціональні обов'язки своїх заступників. За його словами, перерозподіл повноважень між заступниками робить неможливим подальше виконання його повноважень в "справах Майдану" і у справі про вбивство Гандзюк.

Не винен: чому ВАКС закрив справу проти прокурора Кулика Києво-Святошинскої прокурори заявили про тиск та звернулись до Венедиктової за допомогою
Новини України ГПУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся